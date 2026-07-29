AI, appello delle aziende frontier al governo Usa: servono strumenti per rallentare la corsa

(Teleborsa) - Un gruppo di 1.224 dipendenti delle principali aziende di intelligenza artificiale frontier ha firmato una lettera aperta in cui chiede al governo statunitense di sostenere uno sforzo internazionale per sviluppare strumenti tecnici e di governance capaci di regolare deliberatamente il ritmo dello sviluppo dell'AI automatizzata. Tra i firmatari figurano il CEO di Anthropic Dario Amodei, il chief scientist di OpenAI Jakub Pachocki, la vicepresidente per sicurezza e allineamento di Google Anca Dragan e il chief scientist di Meta AI Shengjia Zhao.



"L'AI potrebbe contribuire a creare un futuro drammaticamente migliore, ma questo risultato non è garantito", si legge nella lettera. "Le principali aziende mondiali di AI ritengono di poter essere vicine ad automatizzare la ricerca sull'AI. È difficile prevedere esattamente quanto questo accelererà i progressi dell'AI, ma esiste un rischio reale che lo sviluppo delle capacità acceleri rapidamente oltre la nostra capacità di comprendere o controllare i sistemi risultanti".



I firmatari sottolineano la necessità di tempo per affrontare i rischi emergenti: "Per realizzare il potenziale dell'AI, l'industria, i governi e la società nel suo complesso potrebbero aver bisogno della possibilità di guadagnare tempo per affrontare i rischi emergenti, sviluppare misure di sicurezza e rafforzare la supervisione". La lettera evidenzia però un problema strutturale di azione collettiva: "Ogni azienda – e ogni paese – è sotto intensa pressione competitiva a non rallentare unilateralmente questa accelerazione. E oggi, il mondo non dispone degli strumenti tecnici e di governance per ritmare deliberatamente il progresso su tutto il fronte della ricerca avanzata".



Richiamando il lavoro già in corso per monitorare il rilascio dei modelli più avanzati, i firmatari concludono: "Chiediamo che il governo degli Stati Uniti sostenga uno sforzo internazionale per sviluppare gli strumenti tecnici e di governance necessari per ritmare deliberatamente la frontiera dello sviluppo automatizzato dell'AI".

Condividi

```