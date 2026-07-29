Air France-KLM e Lufthansa presentano offerte vincolanti per TAP Air Portugal

Il governo portoghese cederà fino al 49,9% di TAP

(Teleborsa) - Air France-KLM ha annunciato mercoledì di aver presentato a Parpública un'offerta vincolante per l'acquisizione di una quota compresa tra il 44,9% e il 49,9% di TAP Air Portugal, un passo decisivo nel processo di privatizzazione della compagnia aerea.



L'offerta è stata accolta con favore da Delta Air Lines , partner e azionista della joint venture Air France-KLM. Il supporto e l'allineamento di Delta Air Lines riflettono un obiettivo condiviso, qualora TAP entrasse a far parte di Air France-KLM: rafforzare ulteriormente la connettività globale del Portogallo, in particolare sull'Atlantico settentrionale.



Se selezionata, Air France-KLM posizionerebbe Lisbona come suo hub esclusivo per l'Europa meridionale, rafforzando la rete globale del Gruppo ed espandendo la connettività verso mercati chiave, in particolare nelle Americhe e in Africa. La posizione di leadership di TAP sulle rotte strategiche per il Brasile sarebbe un valido complemento al portafoglio di rotte esistente di Air France-KLM, già collegato a una fitta rete nazionale in Brasile grazie alla consolidata partnership con la compagnia aerea brasiliana GOL.



Anche Lufthansa ha presentato un'offerta alla società di investimento statale portoghese, nell'ambito della procedura di gara per TAP Air Portugal. L'acquisizione di una quota di minoranza iniziale, scrive in una nota la compagnia aerea tedesca, "mira a instaurare una partnership a lungo termine tra il Gruppo Lufthansa e TAP Air Portugal, al fine di garantire un futuro di successo e sostenibile per TAP, la compagnia aerea nazionale portoghese.



"Il Gruppo Lufthansa vanta una partnership strategica, consolidata e di fiducia con il Portogallo. Da decenni investiamo in Portogallo, creando e tutelando posti di lavoro qualificati e collegando il Paese con l'Europa. Il nostro interesse ad acquisire una partecipazione nel nostro partner Star Alliance TAP Air Portugal rappresenta il passo successivo e logico. Vogliamo rafforzare la compagnia aerea nazionale portoghese, integrandola nel Gruppo Lufthansa e consolidandola come compagnia aerea leader per l'Atlantico meridionale, con Lisbona come hub strategico. Con SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways, abbiamo dimostrato come l'integrazione europea del nostro Gruppo Lufthansa garantisca prospettive di crescita e sviluppo per i nostri mercati e hub principali.”, ha dichiarato Carsten Spohr, CEO del Gruppo Lufthansa



Le offerte sono state depositate nell’ultimo giorno della scadenza fissata dal governo portoghese. Il governo intende cedere fino al 49,9% di TAP, con una tranche del 5% inizialmente riservata ai dipendenti.

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