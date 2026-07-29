Milano 10:20
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Dow Jones 28-lug
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Londra 10:20
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Analisi Tecnica: CHF/USD del 28/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 28/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

La giornata del 28 luglio chiude piatta per il Franco rosso crociato contro USD, che riporta un +0,02%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8201. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8169. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8233.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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