Analisi Tecnica: CHF/USD del 28/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
La giornata del 28 luglio chiude piatta per il Franco rosso crociato contro USD, che riporta un +0,02%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8201. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8169. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8233.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)