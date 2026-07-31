Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Risultato negativo per il Franco rosso crociato contro USD, con una flessione dell'1,08%.
Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,8011 con tetto rappresentato dall'area 0,8145. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,7967.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)