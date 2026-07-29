Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 28/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
A picco il Light Sweet Crude Oil, che chiude gli scambi con un pessimo -2,94%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 88,16. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 75,25. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 70,95, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)