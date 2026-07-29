Analisi Tecnica: USD/YEN del 28/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,05%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 163,894. Rischio di eventuale correzione fino al target 163,713. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 164,076.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)