Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Seduta molto negativa per il cross americano contro Yen, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,31%.
Analizzando lo scenario del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 158,241. Prima resistenza a 162,428. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 156,846.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)