Milano 9:55
52.569 +0,89%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 9:55
10.979 +0,75%
25.868 +1,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Seduta molto negativa per il cross americano contro Yen, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,31%.

Analizzando lo scenario del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 158,241. Prima resistenza a 162,428. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 156,846.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```