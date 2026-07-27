Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 luglio
Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un trascurabile -0,11%.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 163,978. Possibile una discesa fino al bottom 163,244. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 164,712.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)