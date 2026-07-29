Ford nomina l'italiana Maria Grazia Davino vicepresidente vendite Ford Europa

(Teleborsa) - Ford , colosso statunitense dell'automotive, ha annunciato che Maria Grazia Davino è stata nominata vicepresidente delle vendite di Ford of Europe, con effetto dal 1° ottobre 2026. Davino, che opererà nella sede di Colonia, sarà responsabile della gestione delle vendite in tutta Europa e della supervisione di tutte le operazioni commerciali, tra cui la vendita al dettaglio, la rete di concessionari e la distribuzione. Il referente diretto sarà Jim Baumbick, presidente di Ford of Europe.



La strategia di Ford per l'Europa consiste nel rafforzare Ford Pro, il settore dei veicoli commerciali dell'azienda, dove Ford detiene attualmente una posizione di leadership in Europa, e nel lanciare un'offensiva di prodotti nel segmento dei veicoli passeggeri con cinque nuovi modelli che saranno disponibili negli showroom entro il 2029.



Davino è una dirigente di grande esperienza con oltre 20 anni di carriera nel settore automobilistico, specializzata in vendite, marketing e trasformazione aziendale. Di recente ha ricoperto il ruolo di Amministratrice Delegata Regionale di BYD Europe, guidando le operazioni in Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e nei Paesi nordici. Prima di entrare in BYD, Davino ha ricoperto per oltre un decennio ruoli dirigenziali di alto livello presso Stellantis . Infine, è stata Amministratrice Delegata del gruppo e CEO di Stellantis UK. All'inizio della sua carriera in Stellantis, ha ricoperto posizioni dirigenziali con responsabilità nelle vendite e nel marketing europei, gestendo le attività in Svizzera, Austria, Germania e Regno Unito. Ha iniziato la sua carriera presso Lamborghini Automotive nel 2003.

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