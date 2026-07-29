Porsche, risultato operativo 1° semestre sale a 1,35 miliardi ma fatturato ristagna

(Teleborsa) - Porsche ha chiuso il primo semestre dell'anno con un fatturato consolidato di 17,23 miliardi di euro, in calo del 5,1% rispetto ai 18,16 miliardi di euro dell'anno precedente. La casa d'auto di Stoccarda tuttavia afferma che la strategia rigorosa incentrata sul valore piuttosto che sui volumi ha dato i suoi frutti ed i ricavi hanno mostrato resilienza, diminuendo in misura meno marcata rispetto al volume delle vendite.



Il numero di veicoli consegnati è sceso del 16,5% a 122.306 da 146.391 dell'anno precedente. La quota di veicoli elettrici a batteria è calata al 19,4% (23,5% l'anno precedente).



L'utile operativo del Gruppo è cresciuto a 1,35 miliardi di euro (+33,9%), grazie alla rigorosa gestione dei costi, dei prezzi e del mix di prodotti. La redditività si è stabilizzata, con un margine di profitto di Gruppo salito al 7,8% dal 5,5% dell'anno precedente. Il margine EBITDA Automotive è stato del 18,3% dal 16% dell'(anno precedente.



Le misure di riorganizzazione strategica hanno comportato un onere netto di circa 100 milioni di euro nel primo semestre, dopo che oneri pari a circa 400 milioni di euro legati a misure di riorganizzazione in corso sono stati in gran parte compensati da accordi con i fornitori, che hanno permesso di svincolare accantonamenti per circa 300 milioni di euro, già accantonati nell'anno precedente. "Si prevede che i costi di riorganizzazione raggiungeranno un importo a a tre cifre, in milioni, nella seconda metà del 2026", ha spiegato Jochen Breckner, Membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile per la Finanza, prospettando che il processo dio ristrutturazione prposeguiràò nel 2027.



Nonostante un contesto economico persistentemente difficile e le incertezze geopolitiche, Porsche conferma le proprie previsioni per l'intero anno 2026, indicando ricavi per 35-36 miliardi di euro, un margine operativo al 5,5-7,5%, unmargine di flusso di cassa netto del settore Automotive del 3-5%, un margine EBITDA del settore Automotive del 15-17%ed una quota di mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV) del settore Automotive del 24-26%.







Condividi

```