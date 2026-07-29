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/ Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,14%
Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,14%
Il Dow Jones esordisce a 52.674,21 punti
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29 luglio 2026 - 15.33
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