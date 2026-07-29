Milano 10:25
51.599 -0,19%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
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Londra 10:25
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Francoforte 10:25
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"Buy" per Compass Group

Finanza
"Buy" per Compass Group
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Grande giornata per il leader mondiale nella ristorazione, tra i componenti del FTSE 100, che mette a segno un rialzo del 5,90%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 32,85 USD, con stop loss individuato a quota 29,64 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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