"Buy" per Universal Music Group
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Grande giornata per la società con sede nei Paesi Bassi che si occupa di intrattenimento musicale, tra i componenti dell'AEX, che mette a segno un rialzo del 2,49%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 18,94 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 18,07 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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