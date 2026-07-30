"Buy" per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Grande giornata per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , tra i componenti del FTSE 100 , che mette a segno un rialzo del 4,33%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 54 sterline, Reckitt Benckiser Group è molto appetibile con stop loss impostato a quota 49,86 pounds e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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