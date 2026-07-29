Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , che avanza bene del 2,48%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Healthineers evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Healthineers rispetto all'indice.





Tecnicamente, Siemens Healthineers è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,27 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,07. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 38,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```