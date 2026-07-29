Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Healthineers
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, che avanza bene del 2,48%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Healthineers evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Healthineers rispetto all'indice.
Tecnicamente, Siemens Healthineers è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,27 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,07. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 38,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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