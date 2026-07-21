Francoforte: rosso per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , con una flessione del 2,04%.



La tendenza ad una settimana di Siemens Healthineers è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Siemens Healthineers rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,91 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 35,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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