Francoforte: rosso per Siemens Healthineers
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, con una flessione del 2,04%.
La tendenza ad una settimana di Siemens Healthineers è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Siemens Healthineers rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,91 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 35,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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