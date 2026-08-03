Francoforte: al centro degli acquisti Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , che tratta in rialzo del 4,75%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Healthineers rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Siemens Healthineers mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 38,89 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 38,14. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 39,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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