Francoforte: risultato positivo per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Avanza Carl Zeiss Meditec , che guadagna bene, con una variazione del 2,27%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carl Zeiss Meditec più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Carl Zeiss Meditec rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 31,07 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 29,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 32,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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