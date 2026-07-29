Italmobiliare, ricavi +9,2% ed Ebitda +14,9% nel primo semestre 2026

(Teleborsa) - Italmobiliare comunica che nel corso del primo semestre, a livello aggregato le Portfolio Companies industriali registrano ricavi in crescita a 807 milioni di euro (+9,2% rispetto allo stesso periodo del 2025) e Ebitda in aumento a 49,9 milioni di euro (+14,9%).



In particolare, Caffè Borbone registra ricavi per 189,4 milioni di euro (+2,7%) e MOL in aumento del 21,7% a 28,3 milioni di euro. Prosegue il forte sviluppo del mercato estero, la cui incidenza ha raggiunto circa il 15% sui ricavi, crescita a doppia cifra per i canali digitali.



Inoltre, continua lo sviluppo di CDS-Casa della Salute, che nel semestre entra in una nuova regione, la Valle d’Aosta, e chiude il periodo con ricavi e MOL in crescita rispettivamente a 51 milioni di euro (+34,4%) e 6,4 milioni di euro (+49,8%).



Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella registra ricavi in aumento a 34,7 milioni di euro (+6,7%), grazie alla buona performance di tutti i canali distributivi, e MOL pari a 5 milioni di euro.



Tra le partecipazioni di minoranza, si segnalano le buone performance di Iseo, che vede crescere ricavi (+7,2%) e MOL (+78,4%), e Bene Assicurazioni, che ha registrato una raccolta premi pari a 216,3 milioni di euro (+24,2%). Ricavi e MOL sostanzialmente stabili per Tecnica Group.



Il Gruppo Italmobiliare prosegue nella propria strategia mirata alla sostenibilità: ingaggio dei fornitori strategici su obiettivi condivisi, consolidamento dei piani di transizione climatica, promozione continua della sicurezza e sviluppo del capitale umano.



ll NAV è pari a 2.240,5 milioni di euro e, considerando la distribuzione di dividendi effettuata nel periodo, è sostanzialmente stabile (-0,7%) rispetto all’analogo valore al 31 dicembre 2025 (2.304,9 milioni di euro al 31 dicembre 2025). Il NAV per azione è pari a 53,3 euro.



La posizione finanziaria netta è positiva e pari a 169,4 milioni di euro (231 milioni di euro al 31 dicembre 2025).

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