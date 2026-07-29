Cementir, Ebitda -5,5% nel primo semestre, secondo trimestre inverte tendenza

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 Cementir ha registrato ricavi 798,1 milioni di euro (+0,2% rispetto a 796,7 milioni di euro nel primo semestre 2025) mentre su base non-GAAP sono stati pari a 793,7 milioni (-1,7% sul 2025 e -0,2% a parità di perimetro), impattati da un effetto cambio negativo di 37,4 milioni.



I volumi sono diminuiti con cemento -2,9%, calcestruzzo -10,9% e aggregati -2,6%. A perimetro costante, al netto della cessione di Kars Cimento, i volumi di cemento sono aumentati dell’1,4%



L'Ebitda si è attestato a 163,9 milioni (-5,5% rispetto a 173,5 milioni nel primo semestre 2025) mentre il margine operativo lordo non-GAAP è stato pari a 153,6 milioni (-10,4% sul 2025 e -9,5% a parità di perimetro).



L'utile netto di Gruppo si è fissato a 62,0 milioni, -15,7% rispetto ai 73,5 milioni nel primo semestre 2025. Il dato non-GAAP è stato invece pari a 66,0 milioni (-18,9% sul 2025).



La società sottolinea l'inversione di tendenza nel secondo trimestre 2026: a parità di perimetro sono risultati in crescita i volumi di cemento (+3,4%), i ricavi non-GAAP (+5,3%) e il margine operativo lordo (+12,9%).



La cassa netta al 30 giugno 2026, pari a 276,8 milioni, è in miglioramento di 132,8 milioni rispetto alla cassa netta di 144,0 milioni al 30 giugno 2025.



Francesco Caltagirone Jr, presidente e amministratore delegato, ha commentato: "Il primo semestre 2026 ha risentito delle condizioni climatiche eccezionalmente avverse in Europa e in Turchia e di una diversa programmazione delle manutenzioni nel primo trimestre, che hanno inciso significativamente su volumi e redditività. Il secondo trimestre ha tuttavia evidenziato un miglioramento dell’andamento operativo, con una ripresa dei volumi e una crescita dei risultati di ricavi, margine operativo lordo e risultato operativo. In un contesto macroeconomico e geopolitico complesso ed incerto e, in attesa di una maggiore visibilità sui prossimi mesi, riteniamo di confermare la guidance per l'esercizio".

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