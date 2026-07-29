Enervit, primo semestre piatto. Verso costituzione di nuova società negli USA

(Teleborsa) - Enervit , società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale quotata su Euronext Milan, ha registrato ricavi pari a 53,2 milioni di euro nel primo semestre 2026, con un incremento di 0,2 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2025. In particolare, l'unità di Business Italia, che rappresenta oltre il 69% del totale dei ricavi, evidenzia una flessione pari a 3,6 milioni di euro (- 8,9%) rispetto al 30 giugno 2025.



Il canale Estero, che rappresenta circa il 16,2% del totale dei ricavi, registra una crescita pari a 1,9 milioni di euro (+ 27,6%) rispetto ai valori conseguiti nello stesso periodo del 2025, confermando la tendenza già evidenziata nel primo trimestre dell'esercizio.



Al 30 giugno 2026 l'EBITDA è positivo per 6,1 milioni di euro allineato rispetto al dato del primo semestre 2025 quando era positivo per 6,1 milioni di euro. L'EBIT è pari a 4,1 milioni di euro, con una riduzione del 2,0%. Il risultato è al netto della quota degli ammortamenti di periodo pari a 1,9 milioni di euro invariati rispetto al 30 giugno 2025. Il Risultato Netto è positivo per 2,9 milioni di euro, rispetto a 3 milioni di euro al 30 giugno 2025.



La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2026 è negativa per 6,2 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al 30 giugno 2025 quando era negativa per 7,1 milioni di Euro.



Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, conferito i poteri al Presidente Alberto Sorbini per la costituzione di una nuova società con sede negli Stati Uniti per lo sviluppo del mercato USA.

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