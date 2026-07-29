Madrid: amplia l'ascesa Acciona
(Teleborsa) - Ottima performance per la società elettrica spagnola, che scambia in rialzo del 5,55%.
Lo scenario su base settimanale di Acciona rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 247 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 253. Il peggioramento della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 243.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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