Telefonica, perdita 1° semestre si riduce a 338 milioni

(Teleborsa) - Telefonica ha chiuso il secondo trimestre ancora in rosso, appesantita da oneri legati al vasto piano di ristrutturazione che sta portando avanti, ma evidenzia una redditività in crescita ed ha rivisto al rialzo le stime sul flusso di cassa operativo.



L'operatore di tlc spagnolo ha chiuso ha chiuso i primi sei mesi dell'anno coin una perdita netta di 338 milioni di euro, dopo aver scontato oneri per 1 miliardo legati alla vendita delle attività cilene ed dalla ristrutturazione di Telefonica Deutschland. Il rosso risulta però del 75% inferiore alla perdita accusata l'anno prima di 1,36 miliardi.



I Ricavi si sono stabilizzati attorno ai 16,4 miliardi di euro, registrando una crescita dell'1,7% a cambi variabili. L'EBITDA adjusted invece è salito del 3,8% a 5,77 miliardi.



Free cash flow operativo in calo a 944 milioni di euro. Debito finanziario netto ridotto dell'8,4% a 25,28 miliardi di euro.



Telefonica ha rivisto al rialzo il target 2026 sul flusso di cassa operativo adjusted, al netto dei canoni di locazione, che si prevede in crescita di oltre il 3% rispetto alla precedente previsione di crescita superiore al 2%. "Questa è la metrica più importante per un'azienda di telecomunicazioni, poiché riflette l'andamento del core business", ha commentato il Ceo Marc Murtra.



Confermate invece le altre previsioni per l'intero anno, che indicano una crescita del fatturato e dell'EBITDA adjusted tra l'1,5% e il 2,5%, spese in conto capitale pari a circa il 12% del fatturato e un flusso di cassa libero di circa 3 miliardi di euro.





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