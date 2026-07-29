Milano 17:15
51.452 -0,48%
Nasdaq 17:15
27.427 -1,21%
Dow Jones 17:15
51.930 -1,55%
Londra 17:15
10.900 +0,26%
Francoforte 17:15
25.478 +0,06%

Madrid: scambi negativi per Telefonica

Migliori e peggiori
Madrid: scambi negativi per Telefonica
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di telefonia spagnola, che presenta una flessione del 2,74%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,719 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,568. L'equilibrata forza rialzista di Telefonica è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```