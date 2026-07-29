New York: luce verde per Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Grande giornata per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,48%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Cognizant Technology Solutions mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +22,78%, rispetto a -5,36% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





La tendenza di breve di Cognizant Technology Solutions è in rafforzamento con area di resistenza vista a 54,45 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,96. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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