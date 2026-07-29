New York: luce verde per Cognizant Technology Solutions
(Teleborsa) - Grande giornata per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,48%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Cognizant Technology Solutions mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +22,78%, rispetto a -5,36% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
La tendenza di breve di Cognizant Technology Solutions è in rafforzamento con area di resistenza vista a 54,45 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,96. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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