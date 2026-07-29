Nexi conferma guidance dopo solida generazione di cassa nel primo semestre

(Teleborsa) - Nexi , società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha comunicato che, nel primo semestre del 2026, i ricavi di Gruppo si sono attestati a 1.736 milioni di euro, +1% a/a, e nel secondo trimestre hanno raggiunto 915 milioni di euro, +1% a/a, riflettendo un phasing degli effetti dei contratti bancari in linea con le aspettative. La crescita dei ricavi underlying è stata pari al +5% a/a nel 1sem26 e +4% a/a nel 2trim26.



Nel primo semestre del 2026, l'EBITDA è stato pari a 870 milioni di euro, stabile a/a, con un EBITDA margin al 50,1%. Nel secondo trimestre l'EBITDA è stato pari a 473 milioni di euro, -1,9% a/a, incorporando, come atteso, maggiori costi operativi a seguito di un phasing favorevole registrato nel 1trim26. L'utile di pertinenza del Gruppo Normalizzato al 1sem26 è stato pari a 354 milioni di euro, mentre l'utile reported di pertinenza del Gruppo nel 1sem26 è pari a 115 milioni di euro.



Durante il primo semestre 2026, l'excess cash generation è stato pari a 400 milioni di euro. Al 30 giugno 2026, la Posizione Finanziaria Netta gestionale si è attestata a 5.098 milioni di euro mentre il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA è pari a 2,7x. In particolare, durante il semestre, la solida posizione di cassa ha consentito il rimborso di 1 miliardo di euro di debito in scadenza, la distribuzione di 350 milioni di euro di dividendi e il completamento dell'operazione con Banca Popolare di Sondrio. Il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA sarebbe pari a 2,4x escludendo la distribuzione dei dividendi e il completamento dell'operazione con Banca Popolare di Sondrio avvenuti nel 2trim26.



"Il primo semestre conferma ancora una volta la solidità della performance di Nexi, sostenuta da un modello di business diversificato, una crescita resiliente e una robusta generazione di cassa - ha commentato il CEO Bernardo Mingrone - La nostra disciplina finanziaria e la forte posizione di cassa ci hanno consentito di ridurre il debito e remunerare gli azionisti. Come infrastruttura strategica dell'ecosistema europeo dei pagamenti, Nexi è in una posizione unica per contribuire a guidare la trasformazione digitale dell'Europa e la futura evoluzione dei pagamenti, incluso il progetto dell'euro digitale, facendo leva sulla propria scala, sulle competenze distintive e sulla tecnologia che ogni giorno mette al servizio di banche, imprese e istituzioni".



Per il 2026, Nexi conferma i target: Ricavi netti in crescita a/a sostanzialmente in linea con il 2025. Merchant Solutions in riaccelerazione; EBITDA in importo in valore assoluto sostanzialmente stabile dopo gli investimenti strategici; Excess cash generation di circa 750 milioni, post investimenti strategici e tasse più elevate; capital allocation che vede 0,30 euro di dividendo per azione corrispondente a 350 milioni in dividendi. Impegno a mantenere lo status di società Investment Grade.

Condividi

```