Ariston conferma guidance dopo primo semestre in crescita

(Teleborsa) - Ariston , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha comunicato che i ricavi netti del primo semestre 2026 si sono attestati a 1.347 milioni di euro, in crescita del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. I ricavi organici sono aumentati del 2,4% rispetto all'anno precedente, mentre il contributo della variazione di perimetro, principalmente legata al riconsolidamento della controllata russa a fine marzo 2025 e ad altre acquisizioni minori, ha inciso per il +2,1%. L'effetto cambio ha avuto un impatto negativo dello 0,2% nel primo semestre 2026.



L'EBITDA adjusted si è attestato a 133,5 milioni di euro nel primo semestre 2026, con un margine sui ricavi netti pari al 9,9%, rispetto a 124,5 milioni di euro (margine del 9,6%) nel primo semestre 2025. L'EBIT adjusted è stato pari a 73,5 milioni di euro nel primo semestre 2026, rispetto a 65,9 milioni di euro nel primo semestre 2025, con un margine sui ricavi netti del 5,5% rispetto al 5,1% del primo semestre dell'anno precedente, beneficiando dell'effetto positivo della leva operativa, delle azioni di pricing e delle efficienze di costo, parzialmente compensati dai continui investimenti in go-to-market, digitale e Ricerca & Sviluppo, nonché dagli impatti negativi legati alla crisi in Medio Oriente.



L'Utile netto adjusted di Gruppo si è attestato a 41,8 milioni di euro nel primo semestre 2026, rispetto a 38,6 milioni di euro nel primo semestre 2025, mentre l'Utile netto di Gruppo è stato pari a 35,5 milioni di euro, rispetto a 58,7 milioni di euro del primo semestre dell'anno precedente.



Il Free cash flow del primo semestre 2026 è stato negativo per 77,1 milioni di euro, rispetto al valore negativo di 14,1 milioni di euro registrato nel primo semestre 2025. La comparazione con l'anno precedente è influenzata dall'eccezionale performance del capitale circolante registrata nel 2025, mentre il profilo di generazione di cassa del 2026 risulta coerente con la stagionalità storica del business. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2026 (calcolato secondo le linee guida ESMA 32-382-1138) è risultato pari a 714,5 milioni di euro rispetto a 573,7 milioni di euro al 31 dicembre 2025. L'incremento riflette la normale stagionalità del free cash flow nel primo semestre dell'anno, oltre agli effetti del pagamento dei dividendi, del riacquisto di azioni proprie e di alcune acquisizioni minori.



La guidance 2026 è stata confermata: ricavi netti 2026 attesi tra +1% e +4% su base organica rispetto all'anno precedente, grazie alla continua ripresa della domanda di riscaldamento in Europa, alla performance stabile del business del riscaldamento dell'acqua e a un portafoglio prodotti diversificato; EBIT adjusted margin 2026 atteso tra il 7% e l'8%, grazie al continuo miglioramento dell'efficienza dei costi e alla leva operativa, pur incrementando gli investimenti in go-tomarket, nuovi prodotti, digitalizzazione e Ricerca & Sviluppo per sostenere la crescita. Gli impatti negativi della situazione in Medio Oriente rimangono gestiti all'attuale livello di intensità. Si prevede che Riello contribuirà per circa 190-200 milioni di euro di ricavi netti incrementali al Gruppo nel secondo semestre del 2026.



"Nel secondo trimestre abbiamo registrato una forte crescita organica in tutte le linee di business e in tutte le aree geografiche, confermando ancora una volta la nostra capacità di sovraperformare il mercato in molti nostri mercati chiave - ha commentato l'AD Maurizio Brusadelli - Alla luce dei risultati conseguiti nel primo semestre, confermiamo la guidance per l'intero esercizio. A seguito del perfezionamento dell'acquisizione di Riello, abbiamo avviato le attività di integrazione e siamo focalizzati sulla realizzazione delle sinergie e nel creare una piattaforma ancora più solida a supporto della crescita futura".

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