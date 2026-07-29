Parigi: in forte denaro Kering

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale del lusso , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,80%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kering rispetto all'indice di riferimento.





La situazione di medio periodo del colosso del lusso resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 280,9 Euro. Supporto visto a quota 273. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 288,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```