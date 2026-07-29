Milano 10:32
51.621 -0,15%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 10:32
10.891 +0,19%
Francoforte 10:32
25.415 -0,19%

Parigi: rosso per Hermes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Hermes
Ribasso composto e controllato per la maison di moda francese, che presenta una flessione del 3,72% sui valori precedenti.
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