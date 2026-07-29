Parigi: scambi negativi per Hermes

(Teleborsa) - Pressione sulla maison di moda francese , che tratta con una perdita del 3,72%.



L'andamento di Hermes nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo di Hermes mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.660 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.605,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.714,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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