Parigi: si concentrano le vendite su Dassault Systemes
(Teleborsa) - Pressione sulla società di software francese, che tratta con una perdita del 2,33%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Dassault Systemes rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Dassault Systemes è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,98 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,29. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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