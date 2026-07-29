Parigi: si concentrano le vendite su Dassault Systemes

(Teleborsa) - Pressione sulla società di software francese , che tratta con una perdita del 2,33%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Dassault Systemes rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Dassault Systemes è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,98 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,29. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```