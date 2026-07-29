Rialzo in agguato per Ariston Holding

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Protagonista il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap , che chiude la seduta con un rialzo del 2,31%.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Ariston Holding presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 3,632 Euro, con stop loss individuato in area 3,537 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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