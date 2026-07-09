Stolt-Nielsen, fatturato e utile supera attese nonostante impatto Hormuz

(Teleborsa) - La società britannica Stolt-Nielsen, attiva nel settore delle di spedizioni e logistica, ha chiuso il secondo trimestre con un fatturato di 750,3 milioni di dollari, superando la stima di consenso di 722,4 milioni di dollari, e con un EPS di 0,97 dollari, superando la stima di 0,80 dollari.



Tuttavia, l'EBITDA è risultato inferiore alle stime, risultando pari a 177,3 milioni di dollari contro i 182,7 milioni di dollari del consensus, mentre l'utile netto si è attestato a 51,7 milioni di dollari, superando i 42,70 milioni di dollariattesi.



La società ha confermato che la chiusura dello Stretto di Hormuz ha avuto un impatto negativo sulle operazioni logistiche dei clienti del settore chimico, ma la rete globale dell'azienda ha garantito continuità operativa.



La società non ha fornito indicazioni specifiche per il trimestre in corso o per quello successivo.



(Foto: Photo by Hannes Egler on Unsplash)

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