Amplifon, nel secondo trimestre miglior crescita organica degli ultimi due anni (+4,7%)

(Teleborsa) - Amplifon ha registrato ricavi a 1.185,7 milioni di euro nel primo semestre (+1,3% a cambi costanti), supportati dalla forte crescita organica (+3,5%), ben bilanciata tra le aree geografiche, sostenuta anche dalle iniziative e dagli investimenti realizzati nel 2025. Nel secondo trimestre la crescita organica accelera al +4,7%, raggiungendo il livello più elevato degli ultimi due anni.



L'ebitda adjusted del semestre a 298 milioni di euro (+3,6%), con margine al 25,1% (+70 punti base), in forte miglioramento in tutte le aree geografiche grazie alle iniziative intraprese nel 2025. Nel secondo trimestre redditività in accelerazione, con ebitda adjusted in crescita del +6,1% e margine in espansione di 90 punti base. L'ebit e utile netto adjusted del semestre sono in crescita rispettivamente dell'8,6% e del 12,3%, in accelerazione rispettivamente all'11,9% e al 17,1% nel secondo trimestre.



Forte generazione di cassa nel primo semestre con free cash flow adjusted a 68 milioni di euro (+70% rispetto al primo semestre 2025) e un indebitamento finanziario netto pro forma di 1.049 milioni di euro (esclusi i proventi dell'aumento di capitale per l'acquisizione di GN Hearing), con leva finanziaria pari a 1,87x, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2025 prosegue il momentum positivo nel terzo trimestre.



Confermate le previsioni per il 2026: crescita organica superiore al 3% e incremento del margine ebitda adjusted nell'intorno dei 100 punti base approvato il progetto di scissione parziale di Amplifon s.p.a. finalizzato a una gestione più efficiente delle attività extra-UE nell'ambito della riorganizzazione della struttura societaria anche in relazione all'acquisizione di GN Hearing.



"Nel secondo trimestre abbiamo conseguito risultati eccellenti, con la più elevata crescita organica degli ultimi due anni, una performance superiore al mercato in tutte le aree geografiche e un significativo miglioramento della redditività - ha commentato l'AD Enrico Vita - Questi risultati confermano l'efficacia delle numerose iniziative e degli investimenti realizzati nel 2025, che stanno producendo risultati concreti e rafforzando ulteriormente la nostra posizione competitiva. I risultati molto positivi del primo semestre e il solido avvio del terzo trimestre rafforzano la nostra fiducia sulle prospettive per l'intero 2026".



"Guardiamo inoltre con grande entusiasmo alle opportunità che deriveranno dall'integrazione con GN Hearing, un passaggio strategico destinato ad accelerare la crescita, l'innovazione e la trasformazione del Gruppo, creando ulteriore valore per tutti i nostri stakeholder", ha aggiunto.

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