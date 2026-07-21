Charles Schwab registra fatturato record di oltre 7 miliardi di dollari nel secondo trimestre

(Teleborsa) - La società di di brokeraggio Charles Schwab ha chiuso il secondo trimestre 2026 con ricavi e utili in forte crescita e superiori alle stime di Wall Street.



Nei tre mesi terminati il 30 giugno l'azienda ha registrato un fatturato record di 7,1 miliardi di dollari, in crescita del 21% su base annua e al di sopra del consensus di 6,85 miliardi di dollari. L'utile per azione rettificato (EPS) è balzato del 42% a 1,62 dollari, oltre la stima degli analisti di 1,54 dollari.



Il totale degli asset dei clienti è aumentato del 22% su base annua, raggiungendo 13.080 miliardi di dollari, mentre i nuovi asset netti core hanno totalizzato 119,8 miliardi di dollari, in crescita del 49% rispetto al secondo trimestre del 2025. Il margine di interesse netto si è espanso di 12 punti base rispetto al trimestre precedente, raggiungendo il 3,00%.



“La proposta di valore leader di Schwab ha continuato a riscuotere successo nel secondo trimestre del 2026, con gli investitori che hanno aperto 1,4 milioni di nuovi conti di intermediazione e apportato 120 miliardi di dollari di nuovi asset netti alla società. La raccolta di asset core a giugno ha raggiunto la cifra record di 62,7 miliardi di dollari, con un tasso di crescita organica annualizzato del 5,8%.” ha dichiarato Rick Wurster, Presidente e CEO di Charles Schwab. E ha aggiunto: “Gli investitori hanno continuato a interagire con la gamma in espansione di soluzioni Schwab durante il secondo trimestre, con una media giornaliera di transazioni che ha raggiunto il record di 11,9 milioni, flussi netti verso Schwab Wealth Advisory™ in aumento dell'80% su base annua e saldi di Pledged Asset Line™ pari a 33,4 miliardi di dollari, in crescita del 59% rispetto al secondo trimestre del 2025.”

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