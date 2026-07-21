Wartsila, ordini acquisiti record per 2,85 miliardi di euro nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Wartsila , gruppo finlandese attivo nella transizione verso la decarbonizzazione dei settori marittimo ed energetico, ha comunicato che il totale degli ordini acquisiti è aumentato del 33% nel secondo trimestre 2026, raggiungendo i 2.849 milioni di euro (vs 2.140 milioni), mentre la crescita organica, che esclude l'impatto dei tassi di cambio e quello di acquisizioni e cessioni, è stata del 43%. Gli analisti, secondo un consensus di Vara, si aspettavano in media nuovi ordini per un valore di 2,54 miliardi di euro.



Il fatturato netto totale è rimasto stabile a 1.559 milioni di euro (vs 1.594), mentre la crescita organica è stata del 5%. Il risultato operativo è aumentato del 14% a 209 milioni di euro (vs 183), pari al 13,4% del fatturato netto (vs 11,5%). L'utile per azione è aumentato a 0,25 euro (vs 0,23). Il flusso di cassa derivante dalle attività operative è aumentato a 497 milioni di euro (416).



"Il secondo trimestre del 2026 è stato positivo per Wartsila - ha commentato il CEO Hakan Agnevall - Abbiamo raggiunto un record storico di ordini acquisiti, migliorando ulteriormente la redditività. Le elevate tensioni geopolitiche hanno continuato a influenzare il contesto operativo. In particolare, il conflitto in Medio Oriente ha aumentato la volatilità nei mercati dell'energia e delle materie prime, complicando le condizioni di mercato e contribuendo a un quadro economico globale più incerto".

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