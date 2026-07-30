Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Giornata pressoché debole per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato in calo a 32.243,8.
Tecnicamente, l'indice MDAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32.534,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 31.813,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33.256,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)