Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio
Composto rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,26%.
Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31.193,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32.968,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30.467,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)