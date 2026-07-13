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Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio

Composto rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,26%.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31.193,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32.968,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30.467,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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