Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Sostanziale invarianza per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la seduta con un +0,01%.
Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32.667,2, mentre il primo supporto è stimato a 32.087,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33.246,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)