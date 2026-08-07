Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
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Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Sostanziale invarianza per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la seduta con un +0,01%.

Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32.667,2, mentre il primo supporto è stimato a 32.087,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33.246,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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