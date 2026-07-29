Milano 10:21
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 28/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 28/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Seduta positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che avanza bene e porta a casa un +0,9%.

Tecnicamente, l'indice MDAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32.635,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 31.914,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33.357,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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