Analisi Tecnica: indice MDAX del 28/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Seduta positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che avanza bene e porta a casa un +0,9%.
Tecnicamente, l'indice MDAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32.635,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 31.914,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33.357,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)