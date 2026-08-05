Milano 10:36
53.667 +0,24%
Nasdaq 4-ago
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Dow Jones 4-ago
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Londra 10:35
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Francoforte 10:36
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 4/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 4/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

La giornata del 4 agosto chiude piatta per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che riporta un +0,15%.

L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 32.753 e primo supporto individuato a 32.173,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 33.332,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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