Milano 9:36
52.267 -0,28%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:36
10.463 -0,50%
24.899 -0,40%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che in chiusura evidenzia un timido 0%.

Le tendenza di medio periodo dell'indice MDAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 32.188,7. Supporto stimato a 31.925,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 32.452,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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