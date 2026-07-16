Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che in chiusura evidenzia un timido 0%.
Le tendenza di medio periodo dell'indice MDAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 32.188,7. Supporto stimato a 31.925,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 32.452,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)