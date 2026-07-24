Analisi Tecnica: indice MDAX del 23/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Chiusura negativa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con un ribasso dello 0,96%.
Il quadro tecnico dell'indice MDAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 31.571 con tetto rappresentato dall'area 31.879,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31.468,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)