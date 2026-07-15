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Analisi Tecnica: indice MDAX del 14/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 14/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Frazionale rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che mette a segno un modesto profit a +0,37%.

Lo scenario di medio periodo dell'indice MDAX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 32.295,8. Supporto a 31.711,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 32.880,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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