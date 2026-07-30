BMW, utile ante imposte del secondo trimestre scende a 1,7 miliardi di euro (-35,1%)

Confermata guidance per il 2026.

(Teleborsa) - BMW Group ha riportato un utile ante imposte (EBT) di gruppo pari a 1.697 milioni di euro nel secondo trimestre 2026, in calo del 35,1% su base annua, con un margine EBT al 5,4%; nel primo semestre l'EBT si è attestato a 4.045 milioni di euro (-29,4%), con margine al 6,5%. Il margine EBIT del settore Automotive è sceso al 2,3% nel trimestre. La società ha raggiunto un accordo con il Consiglio di Fabbrica su un ampio programma di ristrutturazione della forza lavoro, che include pacchetti di uscita volontaria.



"Il settore automobilistico deve affrontare sfide che si aggravano rapidamente: intensa concorrenza globale, crescenti requisiti normativi regionali e le implicazioni dei conflitti geopolitici plasmeranno il nostro modello di business negli anni a venire. Per questo è importante essere snelli e agili", ha dichiarato Milan Nedeljkovic, Chairman del Board of Management di BMW AG. "Stiamo lavorando per rimodellare la nostra organizzazione e i nostri processi, posizionando l'azienda per restare competitiva".



Le consegne globali sono scese del 4,2% nel semestre a 1.156.727 veicoli, con una forte contrazione in Cina (-20,4% nel semestre, -30,2% nel trimestre) parzialmente compensata dalla crescita in Europa (+5,4%) e USA (+3,9%). Il marchio MINI è cresciuto del 17,1% nel trimestre, mentre le consegne di veicoli completamente elettrici sono salite del 5,2% nel trimestre, arrivando a rappresentare quasi un veicolo su cinque consegnato.



I ricavi di gruppo sono scesi dell'8,0% nel semestre a 62.266 milioni di euro. Il CFO Walter Mertl ha dichiarato: "La concorrenza nel mercato automobilistico globale si è notevolmente inasprita. Dopo i risparmi sui costi di 2,5 miliardi di euro dello scorso anno, stiamo intensificando e accelerando le nostre misure di efficienza implementando misure strutturali mirate".



BMW ha confermato la guidance 2026, che prevede un calo lieve delle consegne Automotive, un margine EBIT tra l'1% e il 3% e una significativa diminuzione dell'utile ante imposte di gruppo.

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