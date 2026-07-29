Orientamento rialzista per BMW
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Prepotente rialzo per il produttore di auto di Monaco, parte del DAX, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,58% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di BMW favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 59,54 Euro con stop loss fissato a quota 55,35 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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