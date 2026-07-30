Francoforte: risultato positivo per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Avanza il produttore di motori aeronautici, che guadagna bene, con una variazione del 3,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MTU Aero Engines evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MTU Aero Engines rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di MTU Aero Engines sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 370,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 361,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 380,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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