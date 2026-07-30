Francoforte: spinge in avanti Infineon
(Teleborsa) - Brilla la compagnia hi-tech tedesca, che passa di mano con un aumento del 4,41%.
Lo scenario su base settimanale di Infineon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del produttore di chip suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 54,97 Euro con tetto rappresentato dall'area 57,87. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 53,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```