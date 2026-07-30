Istat, crescita acquisita per il 2026 sale allo 0,8%: PIL +0,2% nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Secondo la stima preliminare Istat, nel secondo trimestre 2026 il PIL è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,0% su base tendenziale, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato. Il trimestre ha avuto lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al precedente e una in più rispetto al secondo trimestre 2025.



La variazione congiunturale riflette un aumento del valore aggiunto nei servizi, a fronte di un calo in agricoltura e industria. Dal lato della domanda, si registra un contributo positivo della componente nazionale al lordo delle scorte, compensato da un apporto negativo della componente estera netta. La variazione acquisita per il 2026, corretta per gli effetti di calendario, sale allo 0,8% (2026 con 3 giornate lavorative in più rispetto al 2025).



Istat segnala "un lieve rallentamento congiunturale rispetto al trimestre precedente", con la crescita tendenziale all'1,0%, in "lieve accelerazione rispetto allo 0,8% del trimestre precedente". La dinamica congiunturale positiva determina "una revisione al rialzo di due decimali della crescita acquisita per l'anno 2026, da 0,6 a 0,8".



Dal lato della domanda, si rileva "un contributo negativo della componente estera netta al quale si associa un più marcato contributo positivo della domanda interna al lordo delle scorte".

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