Milano
11:52
51.511
+0,13%
Nasdaq
29-lug
27.192
0,00%
Dow Jones
29-lug
51.594
-2,19%
Londra
11:53
10.955
+0,43%
Francoforte
11:52
25.488
+0,11%
Giovedì 30 Luglio 2026, ore 12.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ PIL Germania (QoQ) nel secondo trimestre
PIL Germania (QoQ) nel secondo trimestre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
30 luglio 2026 - 10.15
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Germania,
PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,2%
, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,1%).
Condividi
Leggi anche
PIL Unione Europea (QoQ) nel secondo trimestre
PIL Spagna (QoQ) nel secondo trimestre
Italia, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Cina, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Argomenti trattati
Germania
(57)
Altre notizie
PIL Francia (QoQ) nel primo trimestre
PIL Regno Unito (QoQ) nel primo trimestre
Occupazione Francia (QoQ) nel secondo trimestre
Tasso disoccupazione Spagna (QoQ) nel secondo trimestre
Giappone, Indice Tankan (QoQ) nel secondo trimestre
Germania, PIL 2° trimestr +0,2% t/t, +0,9% a/a
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto