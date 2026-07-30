Milano 11:52
51.511 +0,13%
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PIL Germania (QoQ) nel secondo trimestre

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PIL Germania (QoQ) nel secondo trimestre
Germania, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,2%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,1%).
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